„Aufstand“ im Wiedergeltinger Gemeinderat

Plus Der Landkreis Unterallgäu lehnt ein Tempolimit auf der Kreisstraße MN 10 ab. Das stößt im Gemeinderat von Wiedergeltingen auf Unverständnis.

Zwei Entscheidungen des Landratsamtes brachten die ansonsten so ruhigen Wiedergeltinger Gemeinderäte auf die Palme: Wie Bürgermeister Norbert Führer in der jüngsten Sitzung mitteilte, habe er weder beim Landratsamt noch Polizei Gehör für die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße MN 10 zwischen Einmündung der Türkheimer Straße und dem Ort gefunden.

Drei Unfälle innerhalb von drei Monaten an der Einmündung in die Türkheimer Straße

Bekanntlich hatte es in den vergangenen drei Monaten drei Unfälle gegeben, dabei wurde unter anderem ein Baby verletzt. „Sollen wir auf den nächsten tödlichen Unfall warten?“, war nur eine Meinung in der lebhaften Debatte.

Im letzten Vierteljahr hatte es an der Einfahrt von MN 10 in die Türkheimer Straße drei Unfälle mit bisher nur leicht verletzten Personen gegeben. Die Gemeinde habe sich rechtzeitig an Landratsamt und Polizei gewandt, so Bürgermeister Norbert Führer bei der jüngsten Sitzung. Dabei stellte die Gemeinde zwei Forderungen: einmal die Errichtung eines Stopp-Schildes an der Einmündung der Türkheimer Straße in die MN 10 und weiter eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 oder 70 Stundenkilometer auf der MN 10 in diesem Bereich. Ähnlich werde ja auch bei der Einmündung nach Irsingen nur ein kleines Stück weiter verfahren.

Mehrere Unfälle an der selben Stelle: Baby und Mädchen (6) bei Unfall leicht verletzt

Der Bürgermeister berichtete nun von einer Verkehrsbegehung mit Vertretern des Landratsamtes und der Polizei. Er habe sich mit seinen Forderungen leider nicht durchsetzen können, so Führer vor dem Gremium. Das einzige Ergebnis war, dass man einen Baum wenige Meter vor der Einmündung auf der MN 10 in einer Nachtaktion habe beseitigt. Begründung: Dadurch hätten die Autofahrer, die von der Türkheimer Straße nach links in die MN 10 einbiegen, eine bessere Sicht.

Führer machte klar, dass der Kreis das Sagen habe, es handele sich nun mal um eine Kreisstraße. Der Bürgermeister schien aber ein wenig geschockt, welche Argumente da ausgetauscht worden seien. So zum Beispiel, „an eine Geschwindigkeitsbegrenzung würden sich die Autofahrer sowieso nicht halten!“. Da könne man dann ja gleich auf eine Reihe von Vorschriften verzichten.

Als "Lösung" einen Baum zu fällen, hält der Wiedergeltinger Gemeinderat für "hirnrissig"

Gemeinderat Toni Weißenhorn meinte, es sei in der heutigen Zeit „hirnrissig“, als Lösung einen Baum zu fällen. „Wir müssen Druck aufbauen“, forderte er weiter. Jürgen Anwander sprach von einer Posse, die aber nicht lustig sei, weil sie tödlich sein könne.

Axel Fischer vermutete als Grund für die Ablehnung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der MN 10, da diese als Umleitung und Entlastung für die A 96 dienen soll. „Der Verkehr muss fließen“, vermutete er.

Und auf das gleiche Unverständnis im Rat stieß Ablehnung der Sachverständigen in Sachen Radweg. Bürgermeister Führer hatte die alte Forderung wiederholt, am Ende des Radweges südlich der MN 10 eine Einfädelspur einzubauen. Derzeit endet der Radweg am Ortseingang. Die Radfahrer müssten eigentlich absteigen und dann auf die Kreisstraße gehen.

Es handele sich hier um eine klare Benachteiligung der Radfahrer. Alois Karl sah hier einen klaren Handlungsbedarf und warf den Behörden Untätigkeit vor. Die Gemeinde müsse weiterhin eine bauliche Veränderung fordern.