„Aufwärmen“ fürs große Schafkopf-Benefizturnier

Die Spielleiter für das Schafkopfturnier in Pfaffenhausen haben sich schon mal warmgespielt fürs große Karteln am Sonntag. Das ist geboten.

Pfaffenhausen gilt als Hochburg für Schafkopfer. Immerhin wird dort am Vorabend zu Dreikönig schon seit 1983 das Sauspiel gespielt. Damals war es die Truppe der Freunde Pfaffenhausen, die die Idee hatten und das große Schafkopfturnier ins Leben riefen. Viele Jahre schulterten sie das Benefizspiel im Marktflecken, doch irgendwann war ihnen die Mammutaufgabe zu viel geworden und sie hörten mit der Tradition auf.

Zwei Jahre waren die Wirtshäuser in Pfaffenhausen am 5. Januar leer. Dass es das erfolgreiche und beliebte Turnier nicht mehr geben sollte, war für den damaligen Bürgermeister Roland Krieger unvorstellbar. Er suchte intensiv nach einer Nachfolge, doch niemand wollte sich der großen Aufgabe annehmen. Dann plötzlich hatte er eine zündende Idee: Ihm fiel ein, dass Benjamin Adelwarth mit seiner Frau Sabine 2011 eine eigene Stiftung für Mukoviszidose-Kranke ins Leben gerufen hatten. Er griff zum Telefon und rief Benjamin Adelwarth an, ob er sich mit seiner Stiftung für das Turnier engagieren möchte. Einige Tage musste sich Adelwarth das Ganze durch den Kopf gehen lassen, denn immerhin ist es Schwabens größtes Schafkopfturnier. Über 500 Teilnehmer waren in der Vergangenheit keine Seltenheit.

2013 wurde nach der Pause wieder in Pfaffenhausen Schafkopf gespielt

Aber er wagte es. Unter dem Namen „Herz ist Trumpf“ ging das Turnier 2013 wieder an den Start – mit großem Erfolg: 472 Teilnehmer kartelten an diesem Abend für den guten Zweck. 3540 Euro flossen dabei an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung und die gleiche Summe an die Sabine-Adelwarth-Stiftung.

Auch der damalige langjährige Schiedsrichter Max Dolp aus Doldenhausen, der schon bei den Freunden Pfaffenhausen für Ordnung sorgte, war bereit, das Turnier mit seiner Erfahrung zu unterstützen. Aufgrund der durchgehend positiven Resonanz, war es für Benjamin Adelwarth und seiner Helferschar klar, das Turnier auch in den nächsten Jahren weiterzupflegen und somit ist es das achte Turnier in seiner Laufbahn.

Thomas Platzer und sein Team sorgen für den reibungslosen Ablauf

Heuer sind wieder altbewährte Spielleiter am Start. An der Spitze steht Thomas Platzer (Hier erfahren Sie mehr über den neuen Turnierleiter fürs große Schafkopf-Turnier). Gemeinsam sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf in den Gaststätten und auch die Zentrale im alten Rathaus, wo die Anmeldung stattfindet, ist mit einer erfahrenen Mannschaft besetzt. Alles läuft nach acht Jahren Hand in Hand und auch die Siegerehrung lief bisher immer ohne Probleme. In diesem Jahr erwartet Benjamin Adelwarth wieder viele Schafkopfbegeisterte aus Nah und Fern und auch einige Ehrengäste haben sich angekündigt.

„Um die Tradition in Pfaffenhausen aufrecht zu erhalten, liegt mir und meinen Mithelfern das Turnier sehr am Herzen“, sagt Benjamin Adelwarth über seine Motivation. Schon wochenlang vorher ist der Dirlewanger mit den Vorbereitungen beschäftigt, denn die vielen Sach- und Geldpreise müssen organisiert werden. Jeder „Guate“ gewinnt und es winken Preise im Wert von rund 8000 Euro. Als Hauptpreis gibt es nach guter Tradition wieder einen Motorroller.

Die Spielleiter Peter Strübel, Hubert Altstetter, Thomas Platzer, Michael Ziegenaus, Anton Adelwarth, Max Moser und Franz Leinauer haben sich an Neujahr beim inoffiziellen Spielleiterturnier im Stockschützenheim schon mal warm gespielt und sind jetzt bestens gewappnet. Die Schafkopfer können also kommen. (müsa)

„Herz ist Trumpf“ findet am kommenden Sonntag, 5. Januar, in Pfaffenhausen statt. Kartenverkauf und Anmeldung im alten Rathaus (Schranne) ab 18 Uhr. Spielbeginn in den Gasthäusern ist um 20 Uhr. Der Spieleinsatz beträgt 15 Euro.

