vor 18 Min.

Aus für den Mobi-Pass in Mindelheim

Weil sich der Flexibus als besser erwiesen hat, wird der Mobi-Pass in Mindelheim eingestellt.

Wenn das Bessere das Gute schlägt: Die Stadt Mindelheim hat die Reißleine gezogen und schafft den sogenannten Mobi-Pass zum 30. Juni 2019 wieder ab. Menschen mit Behinderung können den Flexibus nutzen und tun das bereits in großer Zahl. Dieser ist genauso behindertengerecht ausgerüstet, hat aber den Nachteil, dass er nur an Haltestelle hält und die Fahrgäste nicht direkt an der eigenen Haustüre abholt. Maximal 200 Meter entfernt liegt die nächste Haltestelle. Vor allem aber ist der Flexibus günstiger.

Vor mehr als drei Jahren hat Mindelheim den sogenannten Mobi-Pass eingeführt. Der war an strenge Bedingungen geknüpft. Nutzen durfte dieses Angebot nur, wer einen Behindertengrad von mindestens 50 Prozent hat und monatlich nicht mehr als 1100 Euro zur Verfügung hat. 47 Mobilitätspässe hat die Stadt ausgegeben. 2017 wurde der Mobi-Pass 182 mal genutzt. Ein Jahr später waren es 102 Fahrten. Und seid der Flexibus im Oktober 2018 eingeführt wurde, ging es mit dem Mobi-Pass dramatisch nach unten. Im Januar und Februar gab es nur noch jeweils vier Fahrten. Nach Angaben von Bürgermeister Stephan Winter kann der Flexibus mit 618 Fahrten aufwarten. 2716 Menschen sind bis Ende Februar von Mindelheim aus mit dem Flexibus mitgefahren.

Seit Einführung des Flexibusses nutzte nur noch eine Person den Mindelheimer Mobi-Pass

Weil nun aber der günstiger Flexibus hinzukam, blieb nur noch eine Person übrig, die den Mobi-Pass in Anspruch nahm. Die einfache Fahrt mit dem Mobi-Pass in Mindelheim kostet drei Euro. Von den Ortsteilen in die Stadt sind sechs Euro zu bezahlen. Die Stadt bezuschusst jede Fahrt mit mindestens sieben Euro. Mit dem Flexibus zahlt ein Senior 1,70 Euro je Wabe, die gefahren wird. Bei einer Schwerbehinderung mit amtlichem Ausweis sind die Fahrten sogar kostenlos.

Aber es gibt noch einen Weg für Ältere, den öffentlichen Personennahverkehr günstig zu nutzen. Darauf hat Stadtrat Max Heim aufmerksam gemacht. Wer 65 Jahre und älter ist und beim Landratsamt seinen Führerschein abgibt, weil er aus Altersgründen zum Fahren eines Fahrzeugs nicht mehr in der Lage ist, wird vom Verkehrsverbund Mittelschwaben VVM belohnt. Er erhält für ein Jahr eine Seniorenjahresnetzkarte geschenkt.

Diese Karte ist auf allen Linien des VVM gültig, mit Ausnahme der Stadtverkehre Memmingen und Bad Wörishofen. Obendrein bekommt der Senior für ein Jahr 18 Freifahrten mit dem Flexibus. 87 Menschen haben dieses Angebot laut Landratsamt bereits im Unterallgäu angenommen. Im Nachbarlandkreis Günzburg sind es 108. (jsto)

Informationen über das Angebot für Senioren gibt es unter der Telefonnummer 08282/8287000 oder per Mail info@vvm-online.de.

