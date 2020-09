vor 35 Min.

Auto prallt auf A96 bei Wiedergeltingen in Leitplanke

Auf der A96 bei Wiedergeltingen ist ein Auto in eine Leitplanke geprallt.

Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen auf der Autobahn bei Wiedergeltingen.

Von Markus Heinrich

Ein Unfall auf der A96 bei Wiedergeltingen hat am Mittwochvormittag für Behinderungen auf der Autobahn gesorgt. Nach einer ersten Auskunft der Polizei ist gegen 8.45 Uhr ein Auto in Fahrtrichtung München in eine Leitplanke geprallt.

Zwischenzeitlich sei die A96 aber wieder frei, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit.

