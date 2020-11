07:37 Uhr

Auto prallt gegen Baum zwischen Ettringen und Tussenhausen: 54-Jährige schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 54-Jährige aus dem Unterallgäu, die am Freitagfrüh mit ihrem Auto zwischen Ettringen und Tussenhausen frontal gegen einen Baum krachte.

Laut Polizei war die 54-jährige Frau mit ihrem Pkw in Richtung Tussenhausen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit kam sie am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitiger Einschätzung des Rettungsdienstes besteht keine Lebensgefahr für die Frau. Am Pkw entstand Totalschaden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5.000 Euro aus. Weitere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer wurden durch den Vorfall nicht gefährdet oder geschädigt.

Die Kreisstraße wird zwischen den Ortschaften wurde gesperrt bleiben, der Verkehr durch die Feuerwehr angehalten und umgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Ettringen mit 25 Einsatzkräften am Unfallort.

