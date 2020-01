11:07 Uhr

Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen kam ein Auto bei Oberauerbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Von Ulf Lippmann

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Oberauerbach ist ein Autofahrer am Mittwochabend verletzt worden. Weil der 66-Jährige zu schnell unterwegs war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines Lkw-Gespanns. Der Mercedes prallte gegen einen Baum. Der verletzte Autofahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Zur Rettung und Bergung rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Die Straße musste während der Arbeiten komplett gesperrt werden.

