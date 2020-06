13:23 Uhr

Autofahrer überschlägt sich mehrfach und flüchtet

Ein 19-Jähriger hatte zwischen Gronau und Stetten die Kontrolle über sein Auto verloren. Dafür, dass er der Polizei nicht begegnen wollte, gab es mehrere Gründe.

In einer Linkskurve zwischen Gronau und Stetten hat ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr einen Strommast um und überschlug sich mehrmals. Danach flüchtete der junge Mann. Er wurde von mehreren Streifen und der Feuerwehr gesucht. Kurz bevor auch noch ein ein Suchhubschrauber eintraf, stellte sich der Fahrer. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein und war erheblich alkoholisiert. Außerdem benutzte er das Auto unberechtigt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Der junge Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)





Themen folgen