17:43 Uhr

Autokran fährt sich in Wiese zwischen Mörgen und Zaisertshofen fest

Ungewöhnlicher Einsatz am Donnerstag für die Mindelheimer Polizei: Ein Autokran hat sich in einer Wiese zwischen Mörgen und Zaisertshofen festgefahren.

Ein Autokran hat sich am späten Donnerstagnachmittag in einer Wiese zwischen Mörgen und Zaisertshofen festgefahren. Der Kran war laut Polizei nach rechts aufs Bankett gekommen, welches unter dem Gewicht der Baumaschine nachgab. Um sie zu bergen, musste ein zweiter Kran angefordert und die Staatsstraße komplett gesperrt werden. Es entstand ein Flurschaden in unbekannter Höhe. (mz)

