Bad Wörishofen

vor 50 Min.

200 Jahre Kneipp: Botschafter in der Hauptstadt der Kneippianer

Plus In Bad Wörishofen lernen bereits die Kindergartenkinder, wie „kneippen“ geht. So halten die heimlichen Kneipp-Botschafter der Stadt die Lehre des Pfarrers und Heilkundigen Sebastian Kneipp lebendig.

Von Bernhard Ledermann

Sie sind die heimlichen Botschafter von Pfarrer Sebastian Kneipp. Oft unbeachtet von der Öffentlichkeit setzen viele Bad Wörishofer die visionären Ideen von Sebastian Kneipp in die Wirklichkeit um. Sie sind echte Kneipp-Begeisterte. Als überzeugte Kneippianer erzählen sie ihren Mitmenschen, wie die Kneippsche Heilmethode wirkt. Sie geben Ratsuchenden Ratschläge. Unter allen Generationen finden sich in der Kneippstadt Kneipp-Fans. Sie feiern in diesen Tagen den 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp, der sich am 17. Mai jährt. Der Jubeltag ist für manche aber auch ein Grund zum Nachdenken – gerade in diesem Kneippjahr 2021, das so anders verläuft, als sie sich das noch vor einem guten Jahr vorgestellt hatten.

