Bad Wörishofen

300 Jahre Kloster Bad Wörishofen: Bischof als Mutmacher

Beim Festgottesdienst in der Klosterkirche erinnerte Bischof Bertram Meier an die Bedeutung des Klosters und der Dominikanerinnen in Bad Wörishofen.

Plus Es gibt nur noch wenige Dominikanerinnen in Bad Wörishofen. Bischof Bertram Meier warnt vor Resignation und verbreitet Aufbruchsstimmung. Nicht nur er betont am Festsonntag die herausragende Bedeutung des Klosters.

Von Franz Issing

300 Jahre Dominikanerinnen-Kloster in der Kneippstadt. Ein stolzes Jubiläum, das jedoch – Corona geschuldet – von den acht im Konvent verbliebenen Ordensfrauen nur mit einem kleinen Kreis von Gästen, aber dennoch gebührend gefeiert wurde. Der Festsonntag begann mit einem Pontifikalamt, das Bischof Bertram Meier zusammen mit Bad Wörishofens früherem Pfarrer und geistlichem Leiter des Senders K-TV, Thomas Maria Rimmel, und Provinzial Pater Thomas Brogl in der Klosterkirche „Maria, Königin der Engel“ zelebrierte.

