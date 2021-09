Bad Wörishofen

3G beim Wörishofen-Open-Air: „Gut aussehend, gelenkig, großzügig“

Plus Im Pfarrgarten von Bad Wörishofen geht es mit Stadtkapelle und Tanzgruppen unterhaltsam zu.

Von Maria Schmid

Musik lag beim Open-Air-Konzert der Stadtkapelle Bad Wörishofen in der Luft – im Pfarrgarten von St. Justina. Nicht nur Pfarrer Andreas Hartmann freute sich über den regen Besuch. Er betonte, am liebsten würde er seinen Schreibtisch bei so schönem Wetter in den Garten stellen, denn den möchte auch er so oft wie möglich genießen. So dachten offenbar viele, denn das Open Air wurde ein Erfolg.

