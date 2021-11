Ärger um Warteschlangen: Impfzentrum Bad Wörishofen macht länger auf

Plus Landkreis Unterallgäu reagiert auf steigende Nachfrage nach Impfungen im Impfzentrum Bad Wörishofen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich aber noch gedulden.

Angesichts sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen steigt auch die Nachfrage nach Impfungen. Der Landkreis Unterallgäu fährt deshalb die Kapazitäten des Impfzentrums in Bad Wörishofen wieder hoch. Dort kam es zuletzt zu teils stundenlangen Wartezeiten.