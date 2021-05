Bad Wörishofen öffnet Hotels und die Außengastronomie

Die geplante Öffnung am Sonntag, 30. Mai, kommt gerade rechtzeitig für die ersten warmen Sonnenstrahlen.

Nachdem der Landkreis Unterallgäu am Freitag den fünften Tag in Folge eine Inzidenz von unter 100 aufweist, wird laut Aussage des Landratsamtes Unterallgäu die Bekanntmachung für die Öffnung am Sonntag, 30. Mai, mit den geltenden Bestimmungen für einen Inzidenzwert unter 100 erst am Samstag, 29. Mai erfolgen.

Blütenzauber lockt in die Bad Wörishofer Innenstadt

Sofern die Bekanntmachung erfolgt ist, dürfen die Außengastronomie und auch die Hotels wieder öffnen. Die Gastronomie freut sich über die Wetterprognose und hofft, dass die sonnigen und warmen Tage ab jetzt kommen. Gleichzeitig entfällt die Testpflicht im Einzelhandel und das Shoppingerlebnis wird durch Click & Meet mit Termin wieder vereinfacht. In der ganzen Innenstadt verteilt stehen die „Blütenzauber“-Kunstwerke von Goldschmied Unsin und locken zum Schauen und Schlendern entlang der Fußgängerzone.

