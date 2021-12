Bad Wörishofen sagt beliebte Veranstaltungen im Advent ab

Waldweihnacht und Kindertheater in Bad Wörishofen fallen heuer aus. Bürgermeister Welzel appelliert an Bürgerinnen und Bürger, die Kontakte zu beschränken.

Die Corona-Infektionszahlen im Unterallgäu bleiben weiter vergleichsweise hoch. Die Stadt Bad Wörishofen sagt deshalb weitere Veranstaltungen ab, darunter auch die beliebte Waldweihnacht.

Man habe sich „schweren Herzens“ für diesen Schritt entschieden, teilte der Kur- und Tourismusbetrieb am Mittwoch mit.

Das Kindertheater des Landestheater Schwaben mit dem Stück „Das Dschungelbuch“ sollte speziell den Kindern die Vorweihnachtszeit verkürzen. Nun findet es nicht statt.

Die traditionelle Waldweihnacht am 20. Dezember wird ebenfalls nicht gefeiert werden können. „Dies bedeutet, dass die Fackelwanderung sowie das Rahmenprogramm zur Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit dieses Jahr ausfallen“, teilt der Kurbetrieb mit.

„Die Sicherheit von Gästen, Besuchern und Mitarbeitern steht an erster Stelle“, betont Welzel

„Die Sicherheit von Gästen, Besuchern, und Mitarbeitern steht an erster Stelle“, erklärt Bürgermeister Stefan Welzel. „Unter den momentanen Gegebenheiten können die Veranstaltungen nicht mit dem Charakter durchgeführt werden, den wir von ihnen kennen und schätzen.“ Man habe sich deshalb für diesen Schritt entschieden „und freuen uns auf ein gemeinsames und sicheres Zusammensein nächstes Jahr“.

Lesen Sie dazu auch

Darüber hinaus gelte der „dringende Appell an alle, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken oder auf digitale Lösungen auszuweichen“, teilt Welzel mit. „Der Stadtrat hat beispielsweise wieder auf digitale Sitzungen umgestellt und auch öffentlichen Einrichtungen, wie das Mehrgenerationenhaus, haben ihren Betrieb heruntergefahren.“ Dasselbe sollte für das Vereinsleben gelten, so Welzel. „Vergessen Sie aber nicht, auch – beispielsweise mit to go Angeboten – die heimische Gastronomie und den Einzelhandel zu unterstützen“, so Welzel.

Der Kurbetrieb empfiehlt für die Adventszeit den Krippenweg und die adventliche Schnitzeljagd mit Start am Kurhaus. (mz)