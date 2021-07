Bad Wörishofens Sommerkonzerte: Das Finale lädt zum Träumen ein

Plus Zehn Tage lang zeigten Bad Wörishofens Musikerinnen und Musiker ein viel beklatschtes Programm mit unzähligen Konzerten.

Diese Sommerkonzerte endeten nach zehn Tagen, wie sie begannen: mit strahlend weiß-blauem bayerischem Himmel und wunderbarer Musik. Ein Zitat des Schriftstellers Paul Keller trifft es: „Der Sommer macht den Menschen zum Träumer.“ Auch die musikalische Vielfalt dieser Konzerte war traumhaft.