Bad Wörishofens Tourismus und die Angst vor einem neuen Lockdown

Plus Gesundheitsminister Klaus Holetschek erfährt in Bad Wörishofen von einem enormen Personalmangel im Tourismus und einem großen Problem bei der Kur als Pflichtleistung.

„Die Vergangenheit hat gezeigt, aus einer Pandemie hilft nur Impfen“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einem Besuch in Bad Wörishofen. Eine Stunde stand der einstige Bürgermeister der Kneippstadt dort Fachleuten aus Gastronomie und Tourismus Rede und Antwort. Diese hatten zuvor von recht drastischen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt berichtet und von einem bislang offenbar unbekannten Problem, das sich bei der Wiedereinführung der Kur als Pflichtleistung stellt.