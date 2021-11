Bergbahn-Problem trifft auch Wörishofer

Deutschlands zweitgrößtes Skigebiet wird auch von Bad Wörishofen aus gelenkt. Dort ist die Sorge groß.

In Bad Wörishofen gibt es zwar nur am Kirchdorfer Hügel einen kleinen Skilift. Die Corona-Beschränkungen für die Bergbahnen schlagen aber auch in der Kneippstadt ein. „Diese Entscheidung trifft uns Liftbetreiber sehr hart,“ mit diesen Worten kommentiert Thomas Fischer die jüngsten Beschränkungen für Bergbahnen und Lifte.

Der Wörishofer Fischer ist Geschäftsführer der Bergbahn- und Skilift GmbH Balderschwang, deren Verwaltung in Bad Wörishofen ist. Er erlebt nun schon die zweite „Corona-Saison“ in dem nach eigenen Angaben zweitgrößten Skigebiet Deutschlands.

Das bayerische Kabinett hatte zuletzt die 2G-Plus-Regelung für Freizeiteinrichtungen beschlossen. Das heißt, dass nur noch Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können, Zugang zu den Bahnen haben. Noch unklar ist, ob die 25-Prozent-Beschränkung der Besucherzahlen auch für Bahnen gilt. „Unter diesen Bedingungen zahlen wir drauf“, so Fischer. „Unsere Fixkosten bleiben, das Personal müssen wir ja einstellen.“ Eigentlich müsse man noch eine Teststation einrichten, da ja nicht jeder Besucher einen gültigen Test hat. Auch das sei mit Kosten verbunden. Dazu komme die Unsicherheit eines möglichen Lockdowns, bei dem von einem Tag auf den anderen geschlossen werden muss. „Sinken die Werte, kann wieder geöffnet werden, das Personal muss aber die ganze Zeit bezahlt werden.“

Warum Fischer ein festgelegter Lockdown lieber wäre

Trotzdem wäre Fischer ein zeitlich festgelegter Lockdown lieber, „da bekommen wir wenigstens Überbrückungshilfe“. Von der Überbrückungshilfe „3“ und „3 +“, die seit einem halben Jahr fällig wäre, habe er bisher jeweils nur 50 Prozent erhalten. „Durch die aktuelle Regelung stehen wir vor neuerlichen erheblichen Umsatzeinbußen.“

Nicht nachvollziehbar für Fischer ist auch, dass in den Gastronomiebetrieben 2G gilt. „Das heißt, jeder, der zu Fuß oder mit Schneeschuhen auf die Berghütten läuft, kann dort oben einkehren, aber nicht mit der Bahn wieder runterfahren.“ Was den deutschen Betreibern ebenfalls zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass Österreich diese Beschränkungen nicht hat. Zumindest einige Skigebiete wollen trotz des Lockdowns ihre Lifte starten – zu 2G-Bedingungen. „Wir liegen nun mal im Grenzgebiet. Ist doch klar, dass die Wintersportler nach Österreich ausweichen“, sagt Fischer.

„Auch die Renngemeinschaft Burig fährt jetzt nach Österreich, da dort kein vorheriger Test nötig ist.“ Fischer erinnert an den Anfang der Pandemie, als das allgemeine Credo „raus an die frische Luft“ und „lüften“ hieß.

Und ausgerechnet der Wintersport werde nun nahezu unmöglich gemacht. „Bewegung an der frischen Luft stärkt doch auch die Abwehrkräfte und ist allemal besser, als den ganzen Tag zuhause zu sitzen.“ Fischer hofft jetzt darauf, dass die Politik ein Einsehen hat und nachbessert – auch im Hinblick auf die Chancengleichheit zu Österreich.