Bad Wörishofen

vor 51 Min.

Das Allgäu öffnet, Bad Wörishofen bleibt zu

In den meisten Allgäuer Städten und Kreisen dürfen die Hotels vor Pfingsten wieder öffnen. In Bad Wörishofen ist das anders.

Plus Hoteliers, Landrat und Freie Wähler kritisieren geltende Regelungen. Was sie in Bad Wörishofen fordern.

Von Wilhelm Unfried

Rechtzeitig zu Pfingsten dürfen die Allgäuer Hotels wieder Gäste empfangen – allerdings nicht jene in Bad Wörishofen. Denn im Unterallgäu liegt die Corona-Inzidenz weiterhin weit über 100. Entsprechend war die Stimmung bei einer Gesprächsrunde im Hotel Sonnengarten. Weder die gastgebenden Freien Wähler noch die anwesenden Hoteliers sparten mit Kritik.

