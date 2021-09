Impfzentrum Bad Wörishofen schränkt Öffnungszeiten weiter ein

Das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen bleibt weiterhin geöffnet, allerdings unter anderen Voraussetzungen und nicht mehr an allen Wochentagen.

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen bleibt in Betrieb. Allerdings reduziert der Landkreis Unterallgäu ab Oktober erneut die Öffnungszeiten. Damit setze der Kreis die neue bayerische Impfstrategie um, teilte das Landratsamt am Montag mit. Diese sieht vor, dass künftig vor allem die Haus- und Betriebsärzte gegen Covid-19 impfen. Die Impfzentren sollen dieses Angebot nur noch ergänzen und den Betrieb herunterfahren.

Da auch in Nachbarlandkreisen Impfzentren schließen, wäre ohne die Bad Wörishofer Einrichtung eine Lücke entstanden, sagt Dr. Carola Winkler, koordinierende Ärztin im Unterallgäu. „Wir möchten es aber allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich impfen lassen wollen, weiterhin so einfach wie möglich machen“, betont Landrat Alex Eder in der vom Landratsamt verbreiteten Erklärung. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, das Impfzentrum vorerst bis Ende des Jahres weiter zu betreiben. Damit sollen die Wege nach wie vor möglichst kurz bleiben - auch für alle, die keinen Hausarzt haben oder die auch die Auffrischungsimpfung im Impfzentrum vornehmen lassen möchten. Zudem fungiert die die Bad Wörishofer Einrichtung künftig auch als Anlaufstelle für Bürger aus Nachbarlandkreisen.

Kindersprechstunde im Impfzentrum Bad Wörishofen bleibt

Ab dem 1. Oktober ist das Bad Wörishofer Impfzentrum montags, mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet. „Auch die Kindersprechstunde am Mittwoch können wir somit weiter anbieten“, sagt Winkler. Neben dem Impfzentrum setzt der Landkreis auf den Impfbus und auf mobile Teams. „Ziel ist es, das Impfangebot möglichst nah zu den Menschen zu bringen“, so die Ärztin.

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen war bis zur ersten Reduktion der Öffnungszeiten zum Septemberbeginn immer von Montag bis Samstag ab 8 Uhr geöffnet, zeitweise auch an den Sonntagen. Seit dem 8. September gelten eingeschränkte Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 16 bis 20 Uhr, Freitag, 12 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag ist das Impfzentrum geschlossen. Diese Zeiten werden nun im Oktober weiter reduziert. (mz)

