Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Jung und Alt stehen in Bad Wörishofen gemeinsam am Herd

Plus „Die Küchenpartie“ kommt in den Sommerferien nach Bad Wörishofen. Es geht um ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung im Alltag junger Menschen - und vor allem um leckeres Essen.

Bad Wörishofen In den Sommerferien kochen und essen Kinder und Jugendliche und ältere Menschen in Bad Wörishofen zusammen. Hier wird die Küchenpartie stattfinden, in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Bund.

