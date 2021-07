KonfiDents schließt Implantatzentrum Bad Wörishofen

Plus Eigentlich sollten am Montag die Betriebsferien des „Zahnärzte & Implantatzentrums“ Bad Wörishofen enden. Doch nun kommt es für Patientinnen und Patienten anders.

Das „Zahnärzte & Implantatzentrum“ Bad Wörishofen der KonfiDents-Gruppe wird nach den Betriebsferien am Montag nicht mehr öffnen. Die Verantwortlichen schließen den Standort in Bad Wörishofen mit sofortiger Wirkung. Das Implantatzentrum behandelte zuletzt rund 1000 Patientinnen und Patienten pro Jahr.