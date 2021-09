Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Prognose für Briefwahl in Bad Wörishofen bereits übertroffen

In den blauen Umschlag kommt der Stimmzettel. Bei der Briefwahl kommt es auch darauf an, die Wahlunterlagen korrekt zu verpacken.

Plus Ansturm in Bad Wörishofen auf die Stimmabgabe am Küchentisch. Mehr als jede zweite Stimme für die Bundestagswahl 2021 wird per Post eingehen. Wichtig ist: Nicht an der falschen Stelle unterschreiben.

Von Markus Heinrich

Es ist der erwartete Ansturm auf die Briefwahlunterlagen: In Bad Wörishofen zeichnet sich elf Tage vor der Bundestagswahl ab, dass mehr als jede zweite Stimme per Post kommt. Selbst für Bad Wörishofen ist das ein enorm hoher Wert.

