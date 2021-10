Der Skyline Park hat in den nächsten Jahren große Pläne

Plus Nach dem Lockdown kommt der Skyline Park stark aus der Krise und freut sich über das ungebrochene Interesse der Fans. In den nächsten Jahren sind Millionen-Investitionen geplant.

Joachim Löwenthal strahlt bis über beide Ohren – fast noch mehr als die meterhohe Flatterpuppe, mit der die Gäste am Eingang zum Skyline Park begrüßt werden. Wer ganz genau hinschaut erkennt sofort: Hier strahlt der Chef des Freizeitparks gleich doppelt.