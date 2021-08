Schöner heiraten: Bad Wörishofen sucht ungewöhnliche Trauungsorte

Bad Wörishofen will sein Angebot als Tourismushochburg erweitern und startet eine außergewöhnliche Bewerbungsrunde.

Heiraten an besonderen Orten – in Bad Wörishofen ist das schon seit längerer Zeit möglich. Die Stadtverwaltung will dieses Angebot nun ausweiten – und sucht dazu neue, spannende Örtlichkeiten. Wer Ideen hat, kann sich bewerben.

Das Ja-Wort im Rathaus? In einer Tourismushochburg wie Bad Wörishofen müsste doch mehr gehen, findet auch Ordnungsamtsleiter Marcus Kleebaur. „Bad Wörishofen würde das gut stehen“, sagt er. In Garmisch-Partenkirchen beispielsweise kann man auf der Zugspitze heiraten. Im Kneipp-Museum von Bad Wörishofen ist das Heiraten bereits möglich, auch im historischen Kneipp-Badehaus wurde schon geheiratet.

Was für mögliche Hochzeitsorte in Bad Wörishofen wichtig ist

„Nicht an jedem x-beliebigen Ort darf in Deutschland geheiratet werden“, stellt Bad Wörishofens stellvertretender Hauptamtsleiter Alexander Létang klar. „Dieser muss der Würde der standesamtlichen Trauung entsprechen und muss für die Durchführung der Hochzeiten offiziell gewidmet sein.“ Bad Wörishofen sucht nun ausdrücklich auch in privaten Einrichtungen. Besonders festliche privater „Destinationen von Hotels und gehobenen Gaststätten“ sind gefragt. Wer mit dem Standesamt arbeiten möchte, kann sich bewerben. Natürlich muss der Hochzeitsort in Bad Wörishofen liegen. Auch einige andere Details sind zu beachten. Dabei geht es um gute Erreichbarkeit ebenso wie um Zusatzangebote für das Brautpaar, damit das Ja-Wort unvergesslich wird.

Bewerbungsfrist für ungewöhnliche Hochzeitsorte läuft bis September

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 3. September. Infos und Fotos können an ordnungsamt@bad-woerishofen.de geschickt werden oder per Post an Stadt Bad Wörishofen, Postfach 1663, 86819 Bad Wörishofen. Entscheiden wird der Stadtrat. (m.he)

