Seligsprechung: Pater Jordan war in Wörishofen

In Rom wird am Samstag Franziskus Maria vom Kreuze Jordan gewürdigt. Im Kloster von Bad Wörishofen macht man eine überraschende Entdeckung.

In Rom wird am Samstag, 15. Mai, Franziskus Maria vom Kreuze Jordan – kurz Pater Jordan – seliggesprochen. Erst vor wenigen Tagen entdeckten die Bad Wörishofer Dominikanerinnen in einem alten Gästebuch aus Kneipps Zeiten, dass Pater Jordan 1887, also zehn Jahre vor Kneipps Tod, im Bad Wörishofer Dominikanerinnenkloster zu Gast war.

Im Orden des bald Seligen engagiert sich eine Unterallgäuerin, die seit Jahren aus Bad Wörishofen unterstützt wird

„Er muss Pfarrer Kneipp einmal erlebt haben“, meint Priorin Franziska Brenner. Pater Jordan ist der Gründer des Salvatorianer-Ordens. Dort ist Schwester Klara Berchtold aus dem Unterallgäu aktiv. Seit vielen Jahren bekommt die von Schwester Klara aufgebaute und geführte Schule in Nazareth Unterstützung aus den Spenden der Bad Wörishofer Sternsingeraktion.

