Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Stadtrat: Vereidigung in der Bad Wörishofens Wandelhalle

Plus Nach dem Tod von Ilse Erhard rückt eine Frau aus Dorschhausen in den Stadtrat von Bad Wörishofen nach. Vereidigt wird sie an historischer Stelle.

Von Markus Heinrich

Der Stadtrat von Bad Wörishofen trifft sich zu seiner nächsten Sitzung an einem besonderen Ort. Beraten wird am Mittwoch, 12. Mai, an der historischen Wandelhalle aus Kneipps Zeiten. Im Mittelpunkt steht die Vereidigung eines neuen Stadtratsmitglieds.

Themen folgen