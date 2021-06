Bad Wörishofen/Türkheim

Vorhang (wieder) auf im Filmhaus Huber

Rudolf Huber (links) und Kai Erfurt freuen sich im August auf prominenten Besuch beim Open-Air-Kino in Türkheim.

Plus In Türkheim sind weiter Corona-Schnelltests möglich. Kai Erfurt übernimmt die Geschäftsführung im Türkheimer Kino.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das Türkheimer Corona-Testzentrum wird „zwischendurch“ wieder zum Kino. Vorerst nur zur Abendvorstellung und vormittags für die Kids am Wochenende. Nach sieben langen Monaten Pause ab November 2020 ist es wieder soweit: Endlich gibt es wieder Kino in Türkheim und in Bad Wörishofen.

