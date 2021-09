Viele Vorschusslorbeeren für die neue Chefin im Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen

Plus Nach dem Tod der langjährigen Vorsitzenden Ilse Erhard war das Amt vakant. Jetzt wurde eine „gute Bekannte“ als Nachfolgerin gewählt.

Der Herr im Haus ist wieder eine Frau. Bei der Jahresversammlung des 181 Mitglieder zählenden Mehrgenerationenhaus-Vereins im Festsaal des Dominikanerinnen-Klosters wurde die 62-jährige Redakteurin Barbara Knoll einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Knoll tritt die Nachfolge der im März dieses Jahres plötzlich verstorbenen Ilse Erhard an, die mehr als 20 Jahre die Geschicke der von Brigitte Essel anno 2006 gegründeten Begegnungsstätte und auch des Trägervereins lenkte und eine Erfolgsgeschichte schrieb.