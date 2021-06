Bad Wörishofen

Warum es zurzeit keine Erstimpfungen im Impfzentrum gibt

Plus Während in der Arztpraxen die Erstimpfungen jetzt so richtig angerollt sind, müssen Dr. Max Kaplan und seine Kollegen in den Impfzentren warten.

Von Alf Geiger

Wird in den Impfzentren im Unterallgäu unnötig Zeit verspielt und zu wenig geimpft, wo doch gerade das Unterallgäu immer noch mit überdurchschnittlichen Inzidenzzahlen kämpft? MZ-Leser Alfons Siepert aus Bad Wörishofen hatte sich an unsere Redaktion gewendet und diese Frage gestellt. „Das ist für den Bürger nicht verständlich“, ist Siepert überzeugt.

