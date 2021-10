Bad Wörishofen

Wie gut funktioniert der Schulbusverkehr?

Plus Das Landratsamt reagiert nach Kritik von Eltern an der Verbindung zwischen Bad Wörishofen und Türkheim. Warum dort Schulkinder an der Haltestelle zurückblieben und wie die Behörde den Platzbedarf kalkuliert.

Von Markus Heinrich

Wie gut funktioniert der Schulbusverkehr zwischen Bad Wörishofen und Türkheim? Eltern waren damit unlängst überhaupt nicht zufrieden. Busse seien überfüllt, Kinder seien nicht mitgenommen worden, hieß es. Beim Landratsamt kennt man die Vorwürfe und hat zwischenzeitlich reagiert.

