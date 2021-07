Wie gut ist der Handel in Bad Wörishofen?

Plus Die Bürger sind gefragt. Es geht um Versorgungslücken und ein Zukunftskonzept für Bad Wörishofens Einzelhandel.

Wie gut ist Bad Wörishofen in Sachen Einzelhandel und Versorgung aufgestellt? Wo bestehen womöglich Lücken im Angebot? Diese und viele weitere Fragen zum täglichen Leben in der größten Stadt des Unterallgäus werden jetzt beantwortet. Integrierte Stadtentwicklung nennt sich das, ein Einzelhandelskonzept ist wichtiger Bestandteil. Das Wichtigste: Bad Wörishofens Bürger kommen dabei selbst zu Wort.