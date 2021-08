Bad Wörishofen

Zugunfall am Bahleweg: Frau fährt mit Auto gegen Zug und dann davon

Am unbeschrankten Bahnübergang am Bahleweg in Bad Wörishofen (Archivbild) hat es am Samstag einen Zugunfall gegeben.

Am Samstagabend hat es am unbeschrankten Bahnübergang am Bahleweg in Bad Wörishofen einen Zugunfall gegeben. Die Autofahrerin flüchtete zunächst.

Am unbeschrankten Bahnübergang Bahleweg/Unteres Hart in Bad Wörishofen ist es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einem und Auto und einem Zug gekommen. Die Frau flüchtete nach dem Zugunfall, kam aber wieder zurück Wie die Polizei berichtet, wollte eine 52-jährige Ostallgäuerin den Bahnübergang überqueren, übersah dabei aber den von Türkheim kommenden Triebwagen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau fuhr laut Polizei erst weiter, kam aber wieder zurück, als die Polizei gerade mit der Unfallaufnahme begonnen hatte. Die Bahnstrecke Bad Wörishofen - Türkheim war zwei Stunden lang gesperrt Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 0,5 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden am Auto liegt im hohen vierstelligen Bereich, der Schaden am Zug ist noch unklar. Die Bahnstrecke Bad Wörishofen - Türkheim war zwei Stunden gesperrt. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben, sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte. (mz)

