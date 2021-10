Zuhause statt in der Schule: Lerngruppe-Eltern kritisieren Behörden

Plus Schulamt und Gesundheitsamt haben sich in Stockheim angesehen, wie dort Kinder betreut werden, die den Schulunterricht nicht besuchen, weil die Familien Corona-Maßnahmen ablehnen. Jetzt melden sich die Eltern zu Wort.

Schulbehörde und Gesundheitsamt haben sich ein Bild von einer Stockheimer Lerngruppe für Schulkinder gemacht, die den Unterricht nicht besuchen. Auch die Polizei war laut Regierung von Schwaben eingeschaltet. Die Eltern der in Stockheim betreuten Kinder üben nun deutliche Kritik am Vorgehen. Dieses sei „wohl nicht im Sinne des Kindeswohls“, teilen sie mit.