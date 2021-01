12:00 Uhr

Bad Wörishofen belohnt Einkäufe in der Stadt

Plus Mit einer ungewöhnlichen Aktion will Bad Wörishofen den Händlern und Restaurantbetreibern in der Corona-Krise helfen.

Von Markus Heinrich

Bühne frei für eine ungewöhnliche Aktion für den Bad Wörishofer Einzelhandel – und dessen Kunden. Bühne frei, das galt am Freitag im Wortsinn. Im Kurtheater öffnete sich langsam eine schwere Stahltür und gab den Blick frei auf eine tonnenschwere Überraschung für alle, die demnächst in Bad Wörishofen einkaufen.

Die Corona-Krise macht auch dem Einzelhandel in Bad Wörishofen schwer zu schaffen. „Die Gewerbetreibenden vor Ort machen eine schwere Zeit durch“, berichtet Tim Hentrich. Der Kämmerer ist auch der Wirtschaftsförderer Bad Wörishofens. Dass die Hotels für Touristen geschlossen bleiben müssen, spüren Einzelhandel und Gastronomie. Bürgermeister Stefan Welzel hat deshalb die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, als sich die Chance für eine ungewöhnliche Art der Wirtschaftsförderung auftat.

So kommen Kunden an die süßen Präsente der Stadt Bad Wörishofen

Auf der Bühne des Kurtheaters türmen sich seither auf zehn Paletten eine Tonne Süßigkeiten der Heidi Chocolat Schwermer Bad Wörishofen. Das Unternehmen habe die Restbestände nach der Schließung gestiftet, berichtet Welzel. Diese Leckereien werden ab Montag, 1. Februar, an Kunden des Bad Wörishofer Einzelhandels verteilt. Wer für 50 Euro in Bad Wörishofer Geschäften und Restaurants eingekauft hat, erhält an der Gästeinfo des Kurhauses ein süßes Geschenk. Als Nachweis gilt der Kassenzettel. Man könne auch sammeln, sagt Welzel. Fünf mal zehn Euro und es gibt ebenfalls ein Geschenk. Gutscheine gelten auch, aber auch hier zählt der Kassenzettel. Zu haben sind etwa Baumkuchen, das berühmte Schwermer-Marzipan in der Holzkiste und natürlich Pralinen.

Weil Schwermer im eher höherpreisigen Segment anbietet, komme man da durchaus auf Packungspreise von 25 Euro, sagt Welzel und betont: „Es lohnt sich also.“ Abgeholt werden können die Süßigkeiten gegen Vorlage des Kassenzettels am Seitenfenster der Gästeinfo, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.

„Unternehmen und Gastronomiebetriebe in Bad Wörishofen brauchen dringend unsere Hilfe“, sagt Bürgermeister Welzel

„Die Unternehmen und Gastronomiebetriebe in Bad Wörishofen, die derzeit coronabedingt geschlossen haben oder lediglich ein ’Call oder Click and Collect’ oder ’To-Go’-Angebot anbieten können, brauchen dringend unserer Hilfe“, sagt Welzel. Man wolle erreichen, dass Kaufkraft in der Stadt bleibt. Welzel dankt dem Schwermer-Geschäftsführer Friedrich Plail, der die Aktion erst möglich gemacht habe.

Die Aktion läuft, solange noch Süßigkeiten vorrätig sind. Welzel hat schon nachgezählt: „Das sind über 4200 Päckchen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen