vor 16 Min.

Bad Wörishofens Herr der Kutschen hat doppelt Grund zur Freude

Werner Niklas in seinem Reich der Kutschen. Das Museum in Bad Wörishofen ist weithin bekannt.

Werner Niklas hat aus seiner Leidenschaft für historische Kutschen eine Attraktion für Bad Wörishofen geschaffen. Nun stand er mit Jutta Speidel und Ilja Richter vor der Fernsehkamera.

Von Helmut Bader

Werner Niklas und seine Kutschen kennt in Bad Wörishofen eigentlich so gut wie jeder. Groß ist zumeist die Freude bei den Passanten, wenn man Niklas bei seinen Fahrten mit schönen Pferden begegnet. Vermutlich kennen ihn demnächst noch ein paar Leute mehr. Denn Niklas stand vor einigen Tagen für das ZDF vor der Kamera. Mit seinem 75. Geburtstag hatte das zwar nichts zu tun – eine schöne Überraschung war es aber trotzdem.

Niklas lebt das Kutschenwesen. Sein Kutschenmuseum im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen sucht sicherlich seinesgleichen. Sein Reservoir dieser edlen Gefährte ist weit über die Grenzen der Kurstadt hinaus bekannt, auch unter Filmleuten. Für den Film „Paganini, der Teufelsgeiger“ etwa wurde Niklas mit seinem Equipment bis nach Wien eingeladen.

In die Wiege gelegt wurde ihm sein Hobby und seine spätere Sammelleidenschaft allerdings nicht. Erst 1974 begann er mit dem Reiten, was dann in das Fahren überging.

Geboren wurde Werner Niklas 1946 als neuntes und letztes Kind der Familie, in der Heimstraße, wo er noch heute wohnt. „Ich war das Kind der Wiedersehensfreude nach dem Krieg“, sagt der Jubilar scherzhaft. Es folgten entbehrungsreiche Nachkriegsjahre, die er als Hütebub oft bei Wörishofer Bauern verbrachte.

Der Vater war aus der Oberpfalz auf der Walz 1924 nach Wörishofen gekommen und hier mit seiner Frau Theresia aus München sesshaft geworden. Niklas schätzt sich glücklich, dass er in eine bessere Zeit hineingeboren wurde als seine Eltern. Nach seiner Lehre bei der Firma Köpps besuchte er neben der Arbeit am Wochenende die Meisterschule in Augsburg und legte erfolgreich die Prüfung zum Installateur ab. Bereits 1970 gründete er sein eigenes Geschäft für Gas- und Wasserinstallation in der Heimstraße. Vier Jahre davor hatte er seine Frau Marianne geheiratet, 55 Jahre ist das jetzt schon her.

Die Wunschglocke von Bad Wörishofen ist eine Idee von Werner Niklas

Auch mit einem beliebten Ausflugsziel in Bad Wörishofens Norden ist der Name Werner Niklas fest verbunden: die Heilig-Geist-Kapelle am Tannenbichl. Niklas ließ sie 2009 an einem schönen Platz auf einer Anhöhe errichtete. Mit ihr wollte er seine Dankbarkeit für ein gutes Leben zum Ausdruck bringen und andere zum Innehalten einladen. Die „Wunschglocke“ der Kapelle ist weithin bekannt. Am meisten inspirierte Niklas aber die hohe Handwerkskunst der Pferdekutschen, was zu der Sammelleidenschaft, inclusive der Restaurationsarbeiten daran, führte. In einschlägigen Kreisen gilt er als ausgewiesener Experte in seinem Metier. Bedauerlich findet er, dass das Kutschenfahren in der letzten Zeit stark abgenommen habe.

Umso mehr freute sich Niklas darüber, dass er Anfang Februar in Oberstdorf mit Pferden und Schlitten für den ZDF-Film „Alice im Weihnachtsland“ vor die Kamera durfte. Niklas hat in der Produktion eine Rolle als Statist. In dem Film spielen Aybi Era, Jochen Matschke, Jutta Speidel, August Schmölzer und Ilja Richter mit. Die Dreharbeiten dauern laut ZDF wohl noch bis zum 4. März. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen