Bad Wörishofens Weihnachtsmarkt und die Standortfrage

Plus Was für und was gegen eine Verlegung der Budenstadt in Bad Wörishofen spricht - und was Betreiber der Stände zu den Alternativen sagen.

Von Maria Schmid

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt, in Bad Wörishofen ist das nicht anders. Regelmäßig in der Diskussion ist der Standort. Immer wieder geht es auch um die Frage, wie die Weihnachtszeit in Bad Wörishofen attraktiver werden könnte. Zuletzt hatte Kurdirektorin Petra Nocker dieses Thema mit den letztlich abgelehnten Umbauplänen für das Rondell vor dem Kurtheater samt Weihnachtshütte bearbeitet. Was wäre wenn…?

Ja, was wäre, wenn der Weihnachtsmarkt nicht mehr vor dem Kurtheater stattfinden, sondern der Standort vielleicht auf den Denkmalplatz verlegt würde? Dorthin und in die Kneippstraße? Wären die örtlichen Institutionen dafür oder würden sie doch lieber beim Rondell bleiben? Was geschähe, wenn die Aussteller mit ihren zauberhaften Weihnachtsdekorationen und -geschenken im Kurhaus blieben, die glitzernde Budenstadt jedoch weiter entfernt stünde? Könnten sich die Besucher mit dieser aufgeteilten Version anfreunden? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die stellvertretende Kurdirektorin Cathrin Herd meint dazu: „Grundsätzlich ist ein Wechsel denkbar, wie er ja bereits während der Sanierung des Kurtheaters praktiziert worden ist. Der Denkmalplatz sorgt sicherlich für eine sehr schöne Stimmung des Marktes. Allerdings können die Kunsthandwerker dort nicht ausstellen und wollen aufgrund ihres Angebotes im Kurhaus verbleiben. Dafür muss eine vernünftige Lösung gefunden werden, bevor eine derartige Entscheidung getroffen werden kann.“ Was Standbetreiber in Bad Wörishofen dazu sagen Sebastian Dillis vom Lions Club Bad Wörishofen sagt dazu: „Grundsätzlich ist der Weihnachtsmarkt am Rondell vor dem Kurhaus schon in Ordnung. Da hier auch das Foyer des Kurtheaters für die kleinen Aussteller genutzt werden kann, die Toilettensituation für die Besucher geregelt ist und die notwendige Technik verfügbar ist. Ich persönlich würde mir etwas mehr Deko vor der ‚Muschel’ wünschen“, sagt Dillis. Ebenso könnte die Rasenfläche vor dem Kurtheater für besondere Attraktionen genutzt werden: „Vor einigen Jahren hatten wir ja den Markt schon mal am ‚Roten Platz’ - war auch okay, da die Buden näher beieinander standen und die Atmosphäre sehr ‚kuschelig’ war. Leider mussten die kleinen Aussteller auch kostenpflichtige Buden bei der Stadt mieten, was natürlich die Einnahmen der jeweiligen Anbieter schrumpfen ließ. Somit haben beide Standorte ihre Vor- und Nachteile“, so Dillis. Auf diese Vor- und Nachteile macht auchAnna Rockenfeller vom Leo-Club Alpenblick-Unterallgäu aufmerksam. Während der Umbauphase des Kurhauses war der Weihnachtsmarkt ja bereits einige Jahre auf dem Denkmalplatz, daher sagt Rockenfeller: „Prinzipiell ist der Denkmalplatz eine schöne Location, führt aber zu einer Zweiteilung des Weihnachtsmarktes zwischen den Buden auf dem Denkmalplatz und den Fieranten im Kurhaus“. 93 Bilder Nikolauseinzug beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen Bild: Maria Schmid Aktuelles Beispiel hierfür sei der Märchenwald. Hinzu kommt für Rockenfeller, dass die Nähe der Versorgung im Kurhaus mit Wasser und Toiletten „für uns als Standbetreiber einfach praktischer ist“. Daher glauben die Leos nicht, dass ein Weihnachtsmarkt entlang der Kneippstraße erfolgreich wäre: „Ein Weihnachtsmarkt lebt in unseren Augen von seiner Atmosphäre, wenn die Buden nahe zusammen stehen und ein heimeliges Gefühl vermitteln. Die auseinandergezogenen Buden auf der Kneippstraße würden dem entgegenwirken, ist Rockenfeller überzeugt: „Diese Erfahrung haben wir bereits auf dem Stadtfest gesammelt, als unsere Bude am Ende der Kneippstraße weit ab vom Schuss war.“ Alexander Hoh, Präsident der Faschingsgesellschaft Gaudilonia, ist „gegenüber den anderen zwei Orten sehr skeptisch“. Schließlich habe es in der Vergangenheit schon mal Versuche gegeben, die sich mit Umsatzeinbußen bemerkbar gemacht hätten, so Hoh. Eine viel bessere Idee aus seiner Sicht wäre daher, aus dem so genannten „Rondell“ einen „Platz“ zu machen. Hoh: „Das heißt, die meiner Meinung nach recht unnötige Wiese in der Mitte zu entfernen und somit mehr Platz zu gewinnen.“ Ab vom Schuss und zu weit auseinander möchten sie alle nicht sein. Es würde das Gemeinschaftsgefühl, so wie es jetzt als so hervorragend empfunden wurde, nicht mehr entstehen, da sind sie sich einig. Die Unterstützung ihrer Mitglieder, auch ihrer Eltern wie beim Leo-Club, die hätten sie aber auf jeden Fall auch weiterhin – egal an welchem Standort.

