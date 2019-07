00:31 Uhr

Barocke Pracht

Domvikar Florian Markter hielt die Predigt in St. Rasso.

Domvikar Markter stattet einer besonderen Kirche einen besonderen Besuch ab

„Kleider machen Leute“, diese Novelle schrieb einst Gottfried Keller. Es wurde zu einem geflügelten Wort. Für Domvikar Florian Markter war es der ideale Aufhänger für seine Predigt am Patroziniumsfest St. Rasso in Untergammenried. Für den Heiligen Rasso war es ebenfalls ein Kleiderwechsel, der ihn zu einem Vorbild für die Katholiken machte. Graf von Rathold Dießen-Andechs tauschte aus Überzeugung seine Ritterrüstung und sein Schwert gegen eine Mönchskutte und den Pilgerstab.

Als Diözesanjugendpfarrer und Leiter des Bischöflichen Jugendamtes brachte Florian Markter acht junge Erwachsene mit. Sie gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit jungen Kirchenliedern, Gitarre, Klavier und Percussion. Diese jungen Erwachsenen wohnen mit Gleichgesinnten in einer Wohngemeinschaft und machen mit beim „Basical – ein Christliches Orientierungsjahr“. Nicht orientieren mussten sich die zahlreichen Gäste am Nachmittag beim kleinen und feinen Konzert mit barocker Musik. Sie fanden sich sehr gerne ein um dem klaren Sopran von Hermine Eicke, dem Gitarrenklang von Ingrid Baum, den zarten Violinetönen von Marta Zsiros, den verzaubernden Flötentönen von Edit Gazsarovszky und dem versierten Orgelspiel an der Schrankorgel von Kirchenmusiker Karl Stepper zu lauschen. Es war eine Konzertstunde, die aus der Zeit gefallen zu sein schien.

Eine kleine Rokoko-Wallfahrtskirche und leuchtende Barockmusik von Händel, Haydn oder Mozart, da wurde der Alltag vergessen, ohne Unterbrechungen nur den Melodien gelauscht. Unter den Komponisten war auch Leonardo Vinci (1690-1730) mit einer „Pastorella“ und Edward MacDowell (1861-1908) und seiner duftenden „To a Wild Rose“. Heitere Töne ließen Karl Stepper, Orgel, Marta Zsiros, Geige, und Edit Gazsarovsky, Querflöte, von Joseph Haydn hören. Sie spielten zwei der Menuette von seinem „Wiener Hofball“ in der von Elisabeth Hampp geschmückten Kirche. (sid)

