Bauarbeiten bringen mehr Verkehr nach Schlingen

Plus Umweg zur B12 durch Kreuzungsausbau in der Nachbarschaft von Bad Wörishofen. Was Pendler und Anwohner jetzt wissen müssen.

Pendler, die über Pforzen zur B12 fahren, müssen in den nächsten Monaten mit Behinderungen leben. In Pforzen haben die Bauarbeiten an der Kreuzung der Kreisstraßen OAL 6 und OAL 13 mit der Kaufbeurer Straße begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis zum 3. Juli. Dabei wird die komplette Kreuzung mit einer Ampelanlage ausgestattet und behindertengerecht umgebaut:

1. Bauabschnitt Die Kaufbeurer Straße in Richtung Leinau wird umgebaut. Dafür wird der innerörtliche Verkehr über den Eichweg, Fichtenweg in die Kaufbeurer Straße umgeleitet. In den Pfingstferien wird die Kreuzung in Pforzen komplett gesperrt 2. Bauabschnitt Dabei wird die Kreuzung in den Pfingstferien für zwei Wochen komplett gesperrt. Die OAL 6 wird vom Kreisverkehr an der B16 aus über Kaufbeuren auf die B12 in Richtung Germaringen umgeleitet. Die Umleitung von Germaringen zur B16 verläuft ab Germaringen über Rieden nach Schlingen zur B16. Bauarbeiten an der Kreuzung in Pforzen wirken sich auch in Schlingen aus. Bild: moogja 3. Bauabschnitt Für fünf Wochen wird die Kreisstraßee OAL 13 Richtung Zellerberg gesperrt, da in diesem Bereich auch noch Kanalsanierungsarbeiten stattfinden. Die Umleitung erfolgt über Germaringen, Untergermaringen, Zellerberg nach Pforzen und umgekehrt. (mz) Auch an anderer Stelle wird derzeit gebaut, in Stockheim bei Bad Wörishofen: Endstation Wertachbrücke: Großbaustelle in Stockheim

