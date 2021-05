Baubedarf bei vier Brücken

Tussenhausen will Renovierung angehen

Die Marktgemeinde Tussenhausen hat Baubedarf – und zwar direkt bei mehreren Brücken. Das hat eine Überprüfung der Bauwerke ergeben, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte. In der Marktgemeinderatssitzung stellte Michele Mongella, ein Vertreter der Firma WipflerPlan, die Ergebnisse von dieser vor. Bei vier Brücken auf dem Gebiet der Marktgemeinde bestehe dringender Handlungsbedarf. Konkret betroffen sind die Brücke über die Flossach am Tennisheim in Zaisertshofen, eine Brücke, die zu den Radwegen zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen gehört, sowie zwei weitere Brücken, die auf der Gemarkung von Tussenhausen im Feldwegbereich liegen.

Eine Baugrunduntersuchung für die Brücken wurde bereits beantragt, um herauszufinden, wie danach am besten vorgegangen werden soll. Bei jeder Brücke muss entschieden werden, ob sie saniert oder abgerissen und neugebaut wird. Letzteres könnte unter bestimmten Umständen für manche Brücken günstiger sein. Aktuell wird auch geprüft, ob Tussenhausen – wegen öffentlicher Straßen- und Radwege – die Förderung von öffentlichen Geldern beantragen könnte. Entsprechende Ausschreibungen sollen schon einmal vorbereitet werden, damit nach der Analyse möglichst schnell die Umsetzung erfolgen könnte. (dosc)