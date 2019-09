00:32 Uhr

Bauern fühlen sich bevormundet

Neue Regelungen nach dem Bienenvolksbegehren stoßen auf wenig Gegenliebe. Was die Landwirte trotzdem für die Natur tun

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war das bisher erfolgreichste in Bayern mit einer Beteiligung von fast 1,8 Millionen Bürgern. Seit 1. August 2019 ist das umfassende Maßnahmenpaket rechtsgültig. Während sich die Einen über den Erhalt von zehn Prozent nutzungsfreier Naturwaldfläche oder die Erhöhung des Biotopverbundes freuen, fühlen sich viele Landwirte an den Pranger gestellt und in ihrer Freiheit, den Betrieb so zu führen, wie sie es für sinnvoll halten, eingeschränkt. Auch Landwirte im Unterallgäu sind enttäuscht und frustriert wegen neuer Regelungen und Bestimmungen, die ihnen vorschreiben wie und wann gedüngt wird, wie oft gemäht werden darf oder wo unbewirtschaftete Randstreifen eingehalten werden müssen. Namentlich will sich aber keiner äußern.

Dass aber auch Landwirte sich für blühende Wiesen engagieren zeigte ein Bio-Landwirt aus Salgen, der zwei Felder mit insektenfreundlichen Pflanzen gestaltet hatte. Für den „Überbau“, die höher wachsenden Pflanzen, hatte er Buchweizen, Phacelia, Lein, Sonnenblumen, Ramtillkraut und die blaublühende Sommerwicke angesät, für den „Unterbau“ Alexandrinerklee und Perserklee. „Unwahrscheinlich gut als Bienenweide geeignet“, sagt er über sein Feld und das hat ihm auch ein Imker bestätigt, der seine Bienen dort Nektar sammeln lässt. Bevor die Felder gemäht wurden, gab der Landwirt dem Imker Bescheid, sodass dieser seinen Bienen das Ausflugsloch zuklebte, damit die nützlichen Insekten nicht ins Mähwerk geraten. Aus den geernteten Pflanzen werden in der Futtertrocknung sogenannte „Cobs“, die dann dem Viehfutter beigemengt werden.

Die Samenmischung hatte er beim Saatguthändler bestellt, wo man auch indiviuelle Mischungen zusammenstellen kann. „Buchweizen“, so erklärt der Landwirt, „hat zum Beispiel keine Probleme mit Trockenheit. In Rumänien, wo die Sommer trockener und heißer sind als bei uns, hat man damit gute Erfahrungen gemacht.“ So gedieh der Buchweizen heuer auch besonders gut.

Dass man mehr miteinander redet und die Bürger sich mehr für die Arbeit der Landwirte interessieren wäre ihm wichtig, mehr Informationen zu Arbeitsabläufen in der Landwirtschaft hätten seiner Meinung nach vielleicht verhindern können, dass gerade Landwirte mit kleinen Betrieben jetzt mit Vorschriften zu kämpfen hätten, die aus seiner Sicht ziemlich unsinnig sind. (ug)

