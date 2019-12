14:52 Uhr

Bauern protestieren mit ihren Traktoren

Bauern demonstrieren in ganz Schwaben. Auch in Mindelheim gingen sie auf die Straße.

In vielen Orten schwanbens haben am Mittwochabend Bauern mit ihren Traktoren für den Erhalt ihrer Betriebe demonstriert. In Mindelheim fanden sich 25 Landwirte mit ihren Maschinen an der Allgäuer Straße ein. Ein Teil von ihnen fuhr auch durch die Altstadt.

gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind Landwirte mit Traktoren unter dem Begriff „Schlepper-Flashmob“ aufgetreten. Laut Polizei sind die Demos meist jedoch ohne größere Verkehrsbehinderungen abgelaufen. Die Polizei hat Schlepper-Flashmobs aus Buchloe, Burgau, Günzburg, Illertissen, Kempten und Krumbach und Mindelheim gemeldet.

Mindelheim: Auf der B 16 nördlich von Mindelheim (Parkplatz nördlich des Kreisverkehrs) wurden der Polizei gegen 16.45 Uhr etwa 25 Zugmaschinen mitgeteilt. Diese Zahl bestätigte sich auch so, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Buchloe: Zwischen 16.30 und 17.15 Uhr kam es in Jengen, zwischen der Tankstelle an der Sonnenstraße bis kurz vor der Futtertrocknungsanlage in Ketterschwang zu einer Kundgebung. Es wurden rund zwanzig Teilnehmer gezählt.

Die Polizei erhielt gegen 16:45 Uhr die Mitteilung, dass zwischen Burgau und Röfingen fünf oder sechs Fahrzeuge die Straße blockieren würden. Zwischen dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle der BAB 8 und Röfingen konnten dann durch eine Streifenbesatzung sechs Schlepper angetroffen werden, die durch permanentes Durchfahren des Kreisverkehrs für einen Rückstau in sämtliche Fahrtrichtungen sorgten.

In der Mindelheimer Altstadt haben Bauern für ihren Beruf demonstriert. Video: Johannes Högel

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Kreisverkehr geräumt und die Traktoren in einer angrenzenden Wiese abgestellt. Der Verkehr normalisierte sich daraufhin, die Fahrzeuge blieben bis etwa 17.35 Uhr vor Ort.

Gegen kurz vor 17 Uhr wurden der Polizei vier Traktoren gemeldet, die in Kolonne auf der B 16 von Günzburg in Fahrtrichtung Ichenhausen unterwegs seien. In der Dr.-Emil-Schilling-Straße waren sechs Traktoren und etwa fünfzehn Personen auf dem Parkplatz des „Bauernmarktes“ versammelt. Diese Versammlung löste sich gegen 18 Uhr wieder auf.

Auf der Staatsstraße 2018 zwischen den Kreisverkehren der Anschlusstellen zur BAB 7 wurden gegen 16:30 Uhr 13 Schlepper und etwa zwanzig Personen angetroffen. Die Traktoren wurden nach dem Eintreffen der Polizei auf einem Pendlerparkplatz direkt an der Staatsstraße 2018 abgestellt. Diese Versammlung löste sich gegen 17.15 Uhr wieder auf. In diesem Bereich kam es zu größeren Rückstauungen auf der BAB, die allerdings auf das allgemein große Verkehrsaufkommen zurückzuführen waren.

Die Stauungen lösten sich auch nach dem Parken der Schlepper nur zäh auf. Eine weitere Versammlung wurde in Vöhringen an der alten Ziegelei mitgeteilt, dort waren fünf Schlepper vor Ort.

Im Stadtgebiet von Kempten kam es zu einer Traktoren Kolonne im Bereich des Berliner Platzes / Kaufbeurer Straße, dort sollen etwa zehn Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Weitere Versammlungen fanden in Wertach, Oy-Mittelberg und Krugzell statt, dort sind allerdings keine Teilnehmerzahlen bekannt. Alle Veranstaltungen spielten sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ab.

Auf der B 16 am Ortsausgang (Raunauer Straße) wurden zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr fünf Fahrzeuge gezählt. (mz)

