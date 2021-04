Baugebiet: Das Denkmalamt ist in Dirlewang von Anfang an dabei

Plus In Dirlewang wurden im Zuge der Erschließung eines Neubaugebiets frühzeitliche Gräber gefunden. Seitdem begleiten Archäologen den Baufortschritt. Was das für die Planungen bedeutet.

Schon mehrmals wurden in Dirlewang Spuren aus frühzeitlichen Epochen gefunden. Mittlerweile sind wieder Archäologen im Einsatz und haben im Bereich des geplanten Neubaugebiets im Norden der Gemeinde erneut Gräber gefunden. Was passiert nun mit diesen Funden? Wer ist für die Dokumentation zuständig? Und was bedeutet das für das Baugebiet? Wir haben beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) nachgefragt.

Wann wurden in Dirlewang die ersten frühzeitlichen Funde gemacht?

Erste Funde der Bronzezeit wurden bereits 1860 gemacht und ab 1931 wurden bei Bauvorhaben im Bereich der Alamannenstraße (daher auch der Name) immer wieder Gräber des frühen Mittelalters beobachtet. Der Beginn des Friedhofes wird auf Mitte des 7. Jahrhunderts datiert. In den Jahren 1961 und 1968 fanden dann systematische Ausgrabungen statt und wurden vom Ausgräber Rainer Christlein in seiner grundlegenden Arbeit über die Grabausstattungen des Frühmittelalters ausgewertet und damit überregional bekannt. Auf Grundlage dieser sehr konkreten Vorkenntnisse ist das Bodendenkmal im Bayerischen Denkmalatlas ausgewiesen und öffentlich einsehbar.

Ein erheblicher Teil des Bodendenkmals in Dirlewang wurde bereits ausgegraben - oder im 19. Jahrhundert zerstört

Nachdem diese Erkenntnisse damals gesichert waren: Wurde das BLfD von der Gemeinde Dirlewang in die Planungen des neuen Baugebiets eingebunden?

Von Süden reicht das Bodendenkmal D-7-7929-0054 „Gräber der Urnenfelderzeit und des frühen Mittelalters“ in das überplante Gebiet hinein. Deswegen wurde das BLfD als Träger öffentlicher Belange bereits im Mai 2020 in die Planung des Neubaugebietes eingebunden und es erfolgte am 1. September 2020 eine Beratung der Gemeinde Dirlewang über die Denkmalkenntnis und dem Umstand, dass sich die Bodendenkmäler in den Bereich des Neubaugebietes hinein fortsetzen.

Warum kann in einem solchen Fall dennoch ein Baugebiet ausgewiesen werden?

Das BLfD vertritt die fachlichen Belange der Denkmalpflege und berät die Denkmalschutzbehörden und Bauherrn. Weil in Dirlewang bereits ein erheblicher Teil des Bodendenkmals ausgegraben oder im 19. Jahrhundert unbeobachtet zerstört wurde, stimmte die Untere Denkmalschutzbehörde den Bauplanungen zu. Allerdings ist die Erlaubnis mit Auflagen verbunden. So soll durch eine qualifizierte Ausgrabung und Dokumentation der Bodendenkmäler nach den fachlichen Standards versucht werden, einen größtmöglichen Informationsgehalt des Bodendenkmals für die Nachwelt zu erhalten.

Gab es vor Beginn der Erschließungsarbeiten bereits stichprobenartige Grabungen in Dirlewang?

Nein. Die räumliche Verbreitung der Bodendenkmäler im Baugebiet wird aktuell dadurch geprüft, dass die Erdarbeiten der Erschließungsstraße und Kanäle fachlich qualifiziert begleitet werden. Hierdurch ergibt sich ein erster Einblick in die Verteilung und Erhaltung der Bodendenkmäler und es kann in den Bereichen, die für den Beginn der Erschließungsarbeiten zuerst benötigt werden, bereits gezielt mit weiteren Dokumentationsschritten begonnen werden.

Offenbar handelt es sich bei den neuesten Funden in Dirlewang um Siedlungsspuren aus der Bronzezeit

Wie lange dauert eine Prüfung solcher Funde von Bodendenkmälern und wie läuft diese ab?

Die festgestellten Bodendenkmäler werden fotografiert, gezeichnet, vermessen und sukzessive ausgegraben. Der Zeitaufwand hierfür hängt dabei von der Größe und Komplexität des einzelnen Befundes ab. Während etwa typische Siedlungsbefunde wie die Pfostenstandspuren ehemaliger Häuser relativ zügig dokumentiert werden können, bedürfen große Gruben oder Gräber mit Beigaben einer aufwendigeren Dokumentation. Die reine Anzahl festgestellter Spuren lässt daher keine Aussage zur Bearbeitungszeit zu.

Was bedeuten diese Funde für den Fortgang der Bautätigkeiten vor Ort?

Die planerische und damit zeitliche Steuerung obliegt dem denkmalrechtlichen Erlaubnisinhaber, also der Gemeinde bzw. der Erschließungsfirma. Das BLfD kann daher zu konkreten Terminen keine Aussage machen. Wegen der guten Denkmalkenntnis im Vorfeld ist jedoch mit dem Auftreten von Bodendenkmälern gerechnet worden. Und dank der guten Abstimmung mit dem Erlaubnisinhaber stehen die Chancen gut, dass die notwendigen Dokumentationsarbeiten im Bauablauf berücksichtigt und Verzögerungen vermieden werden können.

Was wurde bislang gefunden?

Bislang lässt sich sagen, dass es sich um Siedlungsspuren der jüngeren Bronzezeit (ca. 1200 bis 800 v. Chr.) sowie möglicherweise Spuren in Zusammenhang mit dem bekannten alamannischen Gräberfeld handelt.

