Baugebiet: Tiere retten, wo gar keine leben

Obwohl an zwei Feldstadeln auf dem künftigen Baugebiet in Mindelheim keine Fledermäuse gefunden wurden, müssen dort nun Nistkästen für sie angebracht werden.

Bürgermeister Winter ärgert sich über den Bund Naturschutz, weil dieser sich für Fledermäuse und Sperlinge starkmacht. Aber nicht alle teilen die Kritik.

Von Johann Stoll

Die Zahl klingt eindrucksvoll: 71 Grundstücke für neue Einfamilienhäuser entstehen im Nordwesten von Mindelheim östlich der Krumbacher Straße bis zum Kapellenweg. Dennoch rechnen Bürgermeister Stephan Winter und die Stadträte damit, dass die Flächen nicht ausreichen werden, um den Bedarf zu decken.

Die Pläne waren öffentlich im Januar 2018 präsentiert worden (die MZ berichtete). Das neue Baugebiet ist nahezu identisch mit dem bereits bestehenden an der Ahornallee. Lediglich die Straßen sind mit 8,50 Metern etwas breiter, damit besser geparkt werden kann.

Die Grundstücksgrößen werden zwischen 400 und 700 Quadratmeter ausfallen, sagte Stadtbaumeister Gerhard Frey vor dem Stadtrat. Im Durchschnitt macht das 450 Quadratemeter. Errichtet werden auf dem Areal auch zehn Doppelhaushälften und 20 Kettenhäuser, wie sie weiter südlich an der Krumbacher Straße schon bestehen. Diese Häuser werden so geplant, dass sie als Lärmschutzwall für das Wohngebiet wirken, weil die Schlafzimmer nach Osten verlegt werden. Auch zwei Geschoßwohnungshäuser werden an der Krumbacher Straße errichtet. Insgesamt entstehen 121 Wohneinheiten.

280 Menschen suchen eine Wohnung in Mindelheim

Die Pläne wurden im Rathaus bereits ausgelegt. Von privater Seite gab es keine Einwände. Die sogenannten Träger öffentlicher Belange äußerten sich dafür um so mehr, was Bürgermeister Stephan Winter und Stadtbaumeister Gerhard Frey zum Teil nicht nachvollziehen konnten. Das Landesamt für Denkmalpflege vermutete unter der Fläche Bodendenkmäler. Deshalb hatte es angeordnet, dass alles umgegraben werden musste. „Gefunden wurde am Ende nichts“, sagte Frey.

Auch der Bund Naturschutz machte sich bemerkbar. Bei zwei Feldstadeln galt es zu überprüfen, ob seltene Tierarten wie Fledermäuse oder der Haussperling geschützt werden müssen. Gefunden wurden diese Tiere nicht, dennoch müssen Nistkästen angebracht werden, „sollten doch welche von ihnen kommen“, so Frey.

Josef Doll (Grüne) ging die Kritik an den Naturschutzverbänden zu weit. Die Beteiligung sei sehr sinnvoll, „man sollte das nicht ins Lächerliche ziehen.“ Der Sperling zum Beispiel sei in seinem Bestand gefährdet. „Das sollte man erst nehmen.“ Ferner bezweifelte der Bund Naturschutz, dass wirklich so viel Wohnraum benötigt werde.

Dazu sagte Winter, aktuell suchten 280 Menschen in Mindelheim eine Wohnung. „Das steigt von Woche zu Woche an.“

Auch die Forderung nach einem Schallschutzwall an der Krumbacher Straße vermochte Frey nicht nachzuvollziehen. „Man redet immer vom flächensparenden Bauen“, sagte er. Schallschutzfenster und eine intelligente Planung, die die Schlafzimmer nach Osten legen, würden ausreichen, um den Menschen ein ruhiges Wohnen zu ermöglichen.

Gebraucht werden auch in Mindelheim vor allem kleinere Wohnungen

Eine längere Debatte entspann sich um die Frage, wie das Tempo an der Krumbacher Straße gedrosselt werden kann. Peter Miller (ÖDP) schlug einen Kreisverkehr vor. Ein solcher ist möglich. Der Bürgermeister fürchtet aber, dass zu viele Kreisverkehre kurz hintereinander entstehen. Er will sich diese Idee „gedanklich aufsparen“ für die Zeit, in der das Baugebiet weiter in Richtung Norden wächst. Dem hielt Michael Gerle (BG) entgegen, dass dann ja der Kreisverkehr noch näher an den bestehenden an der Kläranlage rücken würde. Ursula Kiefersauer wiederum meinte, es gebe in Mindelheim ganz andere Brennpunkte, auf die sich die Stadt konzentrieren sollte.

In Mindelheim gibt es nach Erkenntnis von Stadtplaner Toni Immler eine Gesamtwohnfläche von gut 676 000 Quadratmetern. Diese sind verteilt auf 6829 Wohneinheiten. Die Durchschnittsgröße der Wohnungen beträgt 99 Quadratmeter.

In Bayern hat sich die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner zwischen 2000 und 2011 um 5,8 Quadratmeter auf 47,4 Quadratmeter erhöht. Grund dafür ist vor allem der Trend zu Haushalten mit weniger Personen. Gebraucht werden vor allem kleinere Wohnungen.

