Bauplätze in Türkheim: Bewerber müssen sich sputen

Plus Die Gemeinde Türkheim setzt Interessierten eine Frist. Die Warteliste ist jetzt schon lang. Auch neue Bauwillige können sich noch melden.

Mehr als 180 Bauwillige stehen auf der Warteliste der Gemeinde und wollen einen Bauplatz in Türkheim kaufen. Mit einem Punktesystem soll dafür gesorgt werden, dass die Vergabe der Grundstücke transparent und gerecht erfolgt und es soll jungen Familien aus Türkheim, aber auch „Zugezogenen“ die Chance ermöglichen, ihr Traumhäuschen in der boomenden Wertachtalgemeinde zu bauen.

Punktesystem soll die Vergabe der Bauplätze in Türkheim transparent und gerecht machen

Sie werden in diesen Tagen Post von der Gemeinde bekommen und aufgefordert, sich am neuen „Ansiedelungsmodell“ zu beteiligen. Bewerberschluss ist Mittwoch, 15. April. Bis dahin können sich auch Interessenten für einen Bauplatz in Türkheim oder Irsingen melden, die bislang noch nicht auf der Warteliste stehen. Darauf wies Bürgermeister Christian Kähler bei der jüngsten Sitzung hin.

Die Bauplätze werden zu einem Wert verkauft, der sich am Bodenrichtwert orientiert. Dazu müsse dann aber schon auch noch ein „angemessener Aufschlag“ dazukommen. Die Gemeinde muss angesichts der aus dem Bauboom entstehenden Folgekosten auch an die Gemeindekasse denken. Allein der Neubau der Kindergärten in Türkheim verschlingt 2,9 Millionen Euro.

Die Warteliste für Bauplätze in Türkheim ist lang: Türkheim kämpft gegen explodierende Baulandpreise

Dennoch soll ganz genau darauf geachtet werden, dass die Preise für die Gemeindegrundstücke vergleichsweise immer noch erschwinglich bleiben sollten. Als „Richtwert“ für einen Quadratmeterpreis erschlossenes Bauland wurde von der Verwaltung ein Preis von „200 Euro plus x“ genannt - auf dem freien Markt würden derzeit Preise zwischen 300 und 350 Euro locker erzielt. Mit den „Richtlinien für die Vergabe von gemeindlichen Baugrundstücken in Türkheim“ will die Gemeinde insbesondere jungen Familien Baugrund zu „finanzierbaren Preisen“ bieten.

Mit einem „Punktesystem“ soll nun sichergestellt werden, dass bei den künftigen Häuslebauern die sozialen Kriterien ebenso berücksichtigt werden wie der Ortsbezug. Auch das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Gemeinde soll „belohnt“ werden: Wer sich im Vorstand eines Vereines engagiert, Funktionsträger eines Vereins ist oder etwa im Pfarrgemeinderat aktiv ist, bekommt bis zu zehn Punkte - maximal können insgesamt 285 Punkte erreicht werden.

Die Richtlinien können auf der Homepage der Marktgemeinde Türkheim eingesehen werden. (alf)

