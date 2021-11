Bedernau

14:00 Uhr

Faschingsstimmung fast wie in alten Zeiten

Plus In der Sporthalle Bedernau zeigen junge Tänzerinnen und Tänzer vorsorglich schon jetzt, was sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben.

Von Sabine Adelwarth

Wenigstens einen Hauch von Faschingsgefühl konnten die Gäste kürzlich in der Sporthalle Bedernau erleben. Dort warteten eine Vielzahl junger Tänzerinnen und Tänzer ganz aufgeregt auf ihren großen Bühnenauftritt beim Tanznachmittag des Sportvereins Bedernau.

