Bedrohter Schmetterling liebt Unterallgäuer Feuchtgebiete

Welche Pflegemaßnahmen notwendig sind, um den Bestand des Randring-Perlmuttfalters im Unterallgäu langfristig zu sichern.

Von Johannes Schlecker

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es daher das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. In einer Serie wollen der Landschaftspflegeverband, der Bund Naturschutz sowie der Landesbund für Vogelschutz mit der Mindelheimer Zeitung die einzelnen Arten vorstellen. Damit verbunden ist ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Im dritten Teil geht es um den Randring-Perlmuttfalter.

Der Randring-Perlmuttfalter ist ein typischer Bewohner von Feuchtgebieten, in denen die Bestände des Wiesen-Knöterichs groß sind. Denn diese Pflanze stellt die wichtigste Nektarquelle für die Falter und zugleich die wichtigste Nahrungspflanze für die Raupen dar. Die Bestände mit den meisten Individuen sind auf offenen Brachflächen zu finden. Nasswiesen mit zweischüriger Nutzung (zwei Ernten) sowie frische Mähwiesen werden dagegen trotz ausreichender Dichte der Wirtspflanze vom Randring-Perlmuttfalter gemieden.

Verhindern, dass der Wiesen-Knöterich im Unterallgäu verdrängt wird

Bevorzugte Lebensräume sind wenig genutzte Flächen, die jedoch eine unregelmäßige und abschnittsweise Mahd benötigen. So wird verhindert, dass Flächen brach liegen und der Wiesen-Knöterich verdrängt wird. Die Art kann sowohl durch eine zu intensive als auch durch eine ausbleibende Nutzung gefährdet werden. Es ist also wichtig, das richtige Maß der Pflege zu finden, um den Fortbestand dieses Edelfalters zu sichern. Da der Randring-Perlmuttfalter in Bayern als stark gefährdet gilt, ist es für den langfristigen Erhalt und zum Schutz der Art von Bedeutung, den Lebensraum des Schmetterlings zu vergrößern. Mittels geeigneter Pflegemaßnahmen können Flächen so aufbereitet werden, dass Neubesiedlungen möglich sind und der Bestand erweitert werden kann. Zudem wird durch diese Biotopverbundmaßnahmen ein genetischer Austausch zwischen den einzelnen Populationen ermöglicht, um langfristig das Risiko von Inzucht innerhalb isolierter Populationen zu verringern.

