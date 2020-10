vor 33 Min.

Bei diesem Mindelheimer dreht sich alles um den Zauberwürfel

Plus Florian Kastenmeier aus Mindelheim hat nicht nur die größte Zauberwürfel-Sammlung der Welt, sondern auch den richtigen Dreh raus.

Von Sabine Adelwarth

Wer kennt sie nicht, die kleinen, bunten, drehbaren Würfel, die – wenn sie einmal bunt gemischt verdreht sind – gar nicht oder nur mit viel Tüftelei wieder in ihre Ursprungsform zurückgedreht werden können? Die meisten Leute verzweifeln an dem Versuch, den Zauberwürfel zu lösen. Durch puren Zufall schafft man den Rubik-Würfel (Cube) jedenfalls nicht. Räumliches Denken, gepaart mit etwas mathematischer Logik – und das Rätsel kann gelöst werden. Es gibt Anleitungen, die Schritt für Schritt, Ebene für Ebene erklären, wie die Farbflächen geordnet werden. Florian Kastenmeier gehört zu denen, die derlei Hilfe längst nicht mehr nötig haben. Denn er hat den richtigen Dreh raus.

Damals, vor 15 Jahren, als er in seine neue Wohnung zog, fand er so einen Würfel auf seinem Dachboden. Für den damals 23-jährigen und zudem ehrgeizigen jungen Mann war klar, dass er diesen verdrehten Würfel lösen musste. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und vielen Versuchen, hatte er es schnell geschafft und nach insgesamt fünf Tagen wusste er, wie er ohne Anleitung vorgehen musste. Seither kann er jeden noch so verdrehten Cube in etwa 40 bis 50 Sekunden lösen. „Ich brauche Herausforderungen und suche förmlich danach“, sagt der heute 38-jährige dreifache Familienvater mit einem Lächeln.

Auch einen Mickey-Mouse-Kopf, der nach dem Zauberwürfel-Prinzip verdrehbar ist, gibt es in der Sammlung. Bild: Sabine Adelwarth

Weltrekord: Florian Kastenmeier aus Mindelheim hat mehr als 1200 Zauberwürfel in allen Variationen gesammelt

Da verwundert der Anblick auch nicht, als er die Tür zu seinem kleinen „Reich“ öffnet: Über 1200 Zauberwürfel in allen Variationen, darunter allein 943 verschiedene Modelle, schlummern auf den Regalen – und damit die größte Zauberwürfelsammlung der Welt. (Lesen Sie dazu auch: Florian Kastenmeier aus Mindelheim knackt Zauberwürfel-Weltrekord) Florian Kastenmeier weiß alles über das bunte Geduldsspiel. „1974 wurde der Zauberwürfel erfunden und seit 1980 gibt es ihn auf dem deutschen Markt“, erzählt er. In seiner Sammlung liegen zwei Exemplare von 1978, die einen Wert von etwa 150 Euro haben.

Nicht immer ist der Zauberwürfel auch ein Würfel: In den Regalen liegen auch Sterne, Pyramiden - und die Simpsons. Bild: Sabine Adelwarth

Neben den Würfeln selbst – die teils auch als Sterne und Pyramiden daherkommen und statt bunter Farben die Augen von Würfeln oder auch Gehirnwindungen zeigen – sammelt Florian Kastenmeier alles, was mit ihnen zu tun hat: Zauberwürfel-Taschenlampen, -Pfeffermühlen, -USB-Sticks, -Feuerzeuge und -Textmarker, aber auch Quietscheenten und Mickey-Mouse-Köpfe in Zauberwürfelform finden sich in seinem Sammelsurium. Nicht zu vergessen die Kleidung im Zauberwürfel-Look, die der frühere Mindelonia-Präsident und seine Frau Julia gerne im Fasching getragen haben.

Der Mindelheimer hat inzwischen seine ganze Familie mit der Zauberwürfel-Begeisterung angesteckt

„Es gibt drei Möglichkeiten einen Zauberwürfel zu lösen, doch ich kann nur die Anfängermethode“, sagt er bescheiden und irgendwie hat er seine ganze Familie schon etwas mit dem bunten „Zauber“ angesteckt. Seine Frau Julia und sein ältester Sohn Daniel können die Würfel lösen. Seine beiden sieben- und sechsjährigen Töchter Lea und Anna basteln und malen „ihrem Papa“ gern alles in Zauberwürfelmanier. Sogar Bügelperlen haben die Mädchen schon in die richtige Reihenfolge gebracht und dem Papa geschenkt. Vor allem beim 14-jährigen Daniel ist die Faszination „Zauberwürfel“ hängen geblieben. „Aber ich bin nicht so der Sammler, sondern ich möchte einen Würfel mit Schnelligkeit lösen“, sagt er. Diesen Ansporn im Blick kann er mittlerweile einen Cube in einer Minute lösen.

Statt farbiger Flächen können auf die Einzelwürfel auch Gehirnwindungen aufgedruckt sein, um diese in Schwung zu bringen. Bild: Sabine Adelwarth

Florian Kastenmeier weiß, dass ein Zauberwürfel ein gutes Gehirntraining ist. „Es aktiviert beide Gehirnhälften und gerade vor Prüfungen ist es ein gutes Training. Danach ist man konzentrierter und fokussierter.“

Alle Zauberwürfel in den Regalen hat der Mindelheimer schon durchgespielt. Er hat kleine Würfel mit zwei Zentimeter Kantenlänge, der Größte misst knapp 20 Zentimeter. Dabei sind auch wirklich knifflige dabei, wie die 9x9x9-Cubes, die auf einer Ebene allein 81 Elemente zeigen. Im Internet und auf Flohmärkten ist Florian Kastenmeier immer auf der Suche nach seltenen und alten Zauberwürfeln. Für seine Freunde ist diese Sammelleidenschaft allerdings sehr von Vorteil, denn man kann ihm zu besonderen Anlässen einfach einen Zauberwürfel schenken und somit immer eine Freude bereiten.

