Beim Thema Märchenwald fliegen die Fetzen

Plus Bürgermeister Paul Gruschka (Freie Wähler) und sein CSU-Herausforderer Stefan Welzel geraten in Wahlkampfmodus und gehen mächtig aufeinander los.

Nein, mit „Besinnlichkeit“ oder gar „vorweihnachtlichem Frieden“ hatte das gar nichts mehr zu tun, was da am Montagabend im Sitzungssaal des Bad Wörishofer Rathauses geboten wurde. Vor allem Bürgermeister Paul Gruschka (FW) und einer seiner Herausforderer im Kampf um den Chefsessel im Wörishofer Rathaus, CSU-Fraktionschef Stefan Welzel, lieferten sich ein hartes und emotionales Wortgefecht, das in gegenseitigen Beschuldigungen (Gruschka: „Sie haben von der Praxis ja wirklich überhaupt keine Ahnung!“) und Vorhaltungen (Welzel: „Das ist ganz schlechter Stil“) seinen Höhepunkt fand.

Dabei wäre das Thema eigentlich durchaus geeignet, um weihnachtliche Vorfreude aufkommen zu lassen: Der „Märchenwald“ auf dem Denkmalplatz, der am Wochenende eröffnet wurde und sich schnell zu einem beliebten Hingucker entwickelt hat. Wie bereits mehrfach berichtet, hatte Märchenwald-Erfinder Siegfried Unsin massive Kritik am Bürgermeister geübt und war deshalb sogar der Eröffnung ferngeblieben. Darauf sah sich Gruschka wiederum zu einer Erklärung veranlasst. Diese in der Dienstagsausgabe der MZ veröffentlichte Erklärung verlas Gruschka dann am Montagabend auch noch im Gesamtstadtrat und schilderte seine Sicht dieses „sehr unschönen Vorfalls“ – und es konnte keinen im Sitzungssaal verborgen bleiben, wie sehr sich Gruschka über Unsin und dessen Vorwürfe geärgert hatte.

Welzel kritisiert „unhaltbare Unterstellungen“

Weil Gruschka aber in Unsins massiver Kritik unter anderem auch ein „unerfreuliches Wahlkampfspektakel“ erkannt haben will, fühlte sich CSU-Bürgermeisterkandidat Stefan Welzel auf den Plan gerufen. Er bitte doch darum, solche „unhaltbaren Unterstellungen“ bleiben zu lassen. Ihm könne schließlich keiner unterstellen, dass er die Märchenwald-Eröffnung zu Wahlkampfzwecken habe nutzen wollen – und das müsste Gruschka ja schließlich auch wissen, immerhin habe er, Welzel, zum Zeitpunkt der Eröffnungen Trauungen im Rathaus vorgenommen. Die Worte flogen nur so hin und her zwischen den beiden Wahlkämpfern, als sich Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried von der FW-Fraktion einschaltete und den Bürgermeister zur Rede stellte: „Wer hat das Ganze denn genehmigt?“, wollte Götzfried wissen.

Schließlich stelle sich ja nicht nur die Frage nach versicherungsrechtlichen und organisatorischen Folgen, sondern auch die grundsätzliche Frage, warum die Stadt überhaupt Zuschüsse an Unsin zahlen solle – und in der Vergangenheit bei anderen Unsin-Veranstaltungen ja auch schon gezahlt habe. Schließlich sei, so Götzfried, der Uhrmacher Siegfried Unsin ja „ein Privatunternehmer und damit gar nicht zuschussfähig“. Wieder einmal habe Unsin der Stadt einen „Wunschzettel“ vorgelegt. Wie alle am Ratstisch – inklusive Gruschka – lobte Götzfried ausdrücklich die „tollen Ideen“ und die „tollen Veranstaltungen“, die Unsin in der Vergangenheit bereits auf die Beine gestellt habe.

Götzfried will wissen, wer den Märchenwald genehmigt hat

Dass nun die Situation derart eskaliert sei, liegt für Götzfried – wieder einmal – vor allem in der Verantwortung des Bürgermeisters: „Wer hat es denn jetzt genehmigt?“, hakte Götzfried noch einmal energisch nach. Eine klare Antwort blieb Gruschka darauf schuldig. Das sei „nach und nach eben so entstanden“, verteidigte der Rathauschef sich und Kurdirektorin Petra Nocker. Ob Unsin in Zukunft weiter auf Zuschüsse aus der Stadtkasse hoffen darf, ist indes offen. Dies soll nun in den Haushaltsberatungen vom Gesamtstadtrat entschieden werden. Zum Ende der öffentlichen Sitzung war es daher endgültig vorbei mit der weihnachtlichen Friedlichkeit: Mit denkbar knappen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen beendete Bürgermeister Gruschka die letzte und – wie gewohnt – turbulente Sitzung des Bad Wörishofer Stadtrates im Jahr 2019.