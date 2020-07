vor 48 Min.

Berufsschullehrer in Kaufbeuren mit Corona infiziert

Plus Jetzt müssen sich auch Schüler testen lassen, eine Klasse ist bereits in Quarantäne. Wie es nun weitergeht.

Eine Lehrkraft an der Berufsschule in Kaufbeuren hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Landratsamt Ostallgäu mitteilt, wurde der Pädagoge positiv auf Covid-19 getestet. Er befindet sich nun, wie in solchen Fällen vorgesehen, vorübergehend in häuslicher Quarantäne. Doch auch für die Schüler hat die Erkrankung des Lehrers Folgen.

Weil der Berufsschullehrer, ehe er positiv auf das Virus getestet wurde, im praktischen Unterricht Kontakt zu einer Schulklasse gehabt hatte, wurden die betroffenen Schüler als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Sie mussten sich ebenfalls Corona-Tests unterziehen. Über Ergebnisse wurde noch nichts bekannt. Die Schüler befinden sich aufgrund des vermeintlich engen Kontakts ebenfalls vorsichtshalber in häuslicher Isolation, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

So wollen die Behörden die Tests in Kaufbeuren durchführen

Der Vorfall zieht allerdings weitere Kreise. Auch Schüler aus zwei weiteren Klassen an der Staatlichen Berufsschule in Kaufbeuren müssen sich testen lassen. Ebenso trifft es Kollegen, die zu dem infizierten Lehrer Kontakt hatten.

Betroffen ist nach Auskunft der Schulleitung die Schule an der Josef-Fischer-Straße, nicht die an der Adolph-Kolping-Straße. Bis gestern war nicht bekannt, wo sich der Lehrer angesteckt hat. Gestern Abend sollten Abstriche bei den Schülern der beiden Klassen gemacht werden, die ebenfalls Kontakt zu dem Lehrer hatten. Geplant war, diese Tests vor dem Haupteingang der Schule vorzunehmen.

Mehrere Corona-Infektionen im Bereich des Gesundheitsamtes Ostallgäu

Insgesamt hat es seit vergangenem Donnerstag acht neue Infektionen im Bereich des Ostallgäuer Gesundheitsamtes gegeben, teilt die Behörde mit.

In der Folge wurden bereits über 70 Personen ermittelt, die engen Kontakt zu den Infizierten hatten. Trotz der Neuinfektionen sei die Entwicklung nicht auf ein bestimmtes Ereignis oder eine Einrichtung zurückzuführen, teilt das Landratsamt mit.

Nach den Erfahrungen des Gesundheitsamtes waren die Ostallgäuer bislang sehr umsichtig. Durch die Neuinfektionen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 5,69, das heißt so viele Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner im Landkreis. (dol)

Während es im Ostallgäu mehrere neue Fälle gibt, was es im Unterallgäu zuletzt wochenlang ruhig in Sachen Corona-Neuinfektionen geworden. Zuletzt gab es aber wieder einen Fall im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Unterallgäu:

Corona-Update: Landratsamt Unterallgäu meldet neue Infektion

Themen folgen