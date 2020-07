vor 38 Min.

Biergarten wird zum Open-Air-Probenraum

Mit einer cleveren Idee machen die Wirtsleute Martina und Markus Hammerl vom Gasthof Stern in Rammingen aus der Not eine Tugend: Ihr Biergarten steht Musikkapellen kostenlos als „Proberaum“ zur Verfügung.

Gasthof Stern in Rammingen bietet Musikkapellen Hilfe in Corona-Zeiten

Von Marcus Barnstorf

In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden in den Proberäumen der Bands und Kapellen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Musiker auf gemeinsames Üben verzichten. Mittlerweile ermöglichen die derzeit geltenden Hyginebestimmungen einen eingeschränkten Probenbetrieb in entsprechend großen Hallen oder im Freien auch wieder in kompletter Besetzung.

Doch wohin, wenn der Probenort nicht ausreichend groß ist, um die Musiker mit entsprechendem Abstand zu platzieren? Die Wirtsleute Martina und Markus Hammerl vom Gasthof Stern in Rammingen wollen die heimischen Musikkapellen und Bands unterstützen. „Bei schönem Wetter stellen wir ab 12. Juli jeweils sonntags ab 17 Uhr unseren Biergarten unentgeltlich als Freiluft-Proberaum zur Verfügung.

So können nicht nur die Musiker ihrem Hobby wieder frönen, sondern auch die Gäste bei freiem Eintritt wieder Live-Musik erleben“, erklärt Martina Hammerl die Aktion, die bis Ende September geht.

Jeder Musiker erhält eine Brotzeit und ein Freigetränk als kleine Entschädigung fürs öffentliche Proben unter freiem Himmel.

Schließlich gibt es in diesen Tagen kaum etwas Schöneres, als bei angenehmen Temperaturen die Atmosphäre im Biergarten zu genießen. Umgeben von alten Kastanienbäumen kann man die Sommerwochenenden stimmungsvoll ausklingen lassen. „Bei uns wird sie noch gelebt und gepflegt, die traditionelle bayerische Biergarten-Gemütlichkeit“, meint Markus Hammerl.

Überrascht zeigte sich seine Frau von der großen Resonanz. Innerhalb weniger Tage fragten renommierte Formationen wie 5er Blech, Foot-steps, VolXmucke, die Woizatrenka, der Musikverein und die Jugendkapelle Rammingen nach „Probeterminen“. Noch seien ein paar Sonntage frei. Musiker, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich bei Martina und Markus Hammerl unter Telefon 08245/3740 melden, um Termine abzustimmen. Die genauen Auftrittstermine gibt es auf der Internetseite des Gasthofs Stern.

www.stern-rammingen.de/biergarten

